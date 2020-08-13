Korona günlerinin en sevileni 'Görüntülü Konuşma' oldu!

AA'nın haberine göre Barem'in yaptığı araştırma sonucunda, salgın sürecinde evde kalınan dönemlerde vakit geçirilen dijital uğraşlar arasında yüzde 85 ile görüntülü konuşma ön sırda yer aldı.

Araştırma şirketi Barem tarafından korona virüs salgını sebebiyle evde kalınan süreçte meşgul olunan teknolojik uğraşlara ilişkin araştırma düzenlendi.

Yapılan araştırmaya göre, salgın günlerinde ilk defa veya eskiye göre daha çok gerçekleştirilen uygulamalar arasında hem en yaygın olanı hem de en sevileni görüntülü konuşma oldu.

Evde kalınan sürede vakit geçirilen dijital uğraşlar arasında yüzde 85 ile başı görüntülü konuşma çekerken, görüntülü konuşmayı, yüzde 78 ile sosyal medyada vakit geçirmek, yüzde 72 ile film izlemek, yüzde 65 ile online alışveriş yapmak ve yüzde 58 ile online eğitim almak takip etti.

Görüntülü konuşma oranı kadınlarda yüzde 90'a, 18-34 yaş arasındaki gençlerde ise yüzde 95'e çıktı. Oranın en düşük olduğu emeklilerin ise yüzde 69'u görüntülü konuştuğunu kaydetti. Bu kişilerden görüntülü konuşmayı değerlendirmeleri istendiğinde, yüzde 72'si memnun olduğunu belirtti. Memnun olmayanların oranı sadece yüzde 15'te kaldı. En yüksek memnuniyet yüzde 78 ile kadınlarda görüldü.

İNTERNETTEN FİLM İZLEYENLER GENÇLER OLDU

İnternetten film izleme oranı yüzde 72 olarak gerçekleşirken, bu oran 18-34 yaş grubunda yüzde 88'e, AB sosyoekonomik grubunda yüzde 84'e, öğrenciler arasında ise yüzde 97'ye çıktı. İnternetten film izlemekten memnun olanların oranı yüzde 49 iken, bu rakam gençlerde yüzde 61, öğrencilerde yüzde 73, lise eğitimli grup ve kendi hesabına çalışanlarda yüzde 57 olarak gerçekleşti. Üst yaş grubunda ise internetten film izleyenlerin oranı yüzde 47'ye, izleyenler arasında internetten film izlemeyi olumlu değerlendirenlerin oranı yüzde 24'e kadar düştü.

Online eğitim oranı yüzde 58 olurken, bu rakam 18-34 yaş gençlerde yüzde 70'e, AB ses grubunda yüzde 72'ye, öğrenciler arasında yüzde 94'e çıktı. Online eğitim alanlar içinde memnun olanların oranı yüzde 46, memnun olmayanların ise yüzde 43 oldu.

ONLİNE ALIŞVERİŞİ TERCİH EDENLER

İzolasyon sırasında üç kişiden ikisi (yüzde 65) online alışveriş yaptığını belirtti. Yaş arttıkça, eğitim ve sosyoekonomik statü azaldıkça online alışveriş azalıyor. Online alışverişten memnun olmayanlar yüzde 46, memnun olanlar yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Yaş arttıkça memnun olanların oranı azalıyor, 55 ve üzeri yaş grubunda yüzde 26'ya kadar düşüyor. Sosyoekonomik grup yükseldikçe memnuniyet artıyor.

Bu dönem sosyal medya kullananların oranı yüzde 78 oldu. Yaş arttıkça kullanım azaldı. Gençlerde yüzde 90 iken, 55 üstünde yüzde 56'ya kadar düştü. Memnun olanların oranı yüzde 40, memnun olmayanların ise yüzde 45 olarak görüldü.

Barem Genel Müdürü Sencer Binyıldız, yaptığı değerlendirmede, korona günlerindeki "evde kal" sürecinin özellikle teknoloji sektörü için bir anlamda sınav dönemi olduğunu söyledi.

Binyıldız, şu açıklamalarda bulundu: "Bu dönemi 'yeni dijitalin ısınma dönemi' olarak adlandırabiliriz. Zorunluluktan gerçekleşen bazı uygulamalar sıkıntı vermiş olsa da bazıları hayatımızda kalıcı olmaya aday. Mobil telefon sektörünün görüntülü konuşmaya önem vermesi gerektiği çok açık. İnsanlar sevdikleri ile bir araya gelemedikleri zamanlarda görüntülü konuştular ve bundan çok memnun kaldılar. Yeni normal düzende de bu alışkanlıkların devamı için ürün ve hizmet kalitesinin yüksek tutulması gerekiyor"

