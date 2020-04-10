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  3. Korona kaçakçılarına İstanbul Havalimanı ve İpsalada geçit verilmedi!

Korona kaçakçılarına İstanbul Havalimanı ve İpsalada geçit verilmedi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

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10 Nisan 2020 Cuma 14:13

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