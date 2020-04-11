Korona mı, Gülben mi? Yeşim Salkım Ekşi Sözlük sorularını cevapladı

Yeşim Salkım geçtiğimiz günlerde Ekşi Sözlük platformuna konuk olmuş ve sözlük yazarlarının sorularını cevaplamıştı. Ancak gelen bir soruya yönelik verdiği cevap sosyal medyaya bomba gibi düşerken magazin dünyasına da damga vurdu.

KORONA MI, GÜLBEN Mİ?

Konu Yeşim Salkım olunca Gülben Ergen sorusu olmazsa olmazdı tabi... Kendisine koronavirüs ve Gülben Ergen hakkında bir seçim yapması gerekse hangisini seçeceği soruldu. Salkım hiç tereddüt etmeden korona cevabını verdi.

Yeşim Salkım, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını cevapladı…

+Korona mı, Gülben Ergen mi?

-Korona