Instagram'ın açığını buldular, gençlere verilen ödül ise şok ettiFirari FETÖ üyesi sahte kimlikle İstanbul’da yakayı ele verdiYılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama: 'Kan değerleri daha iyi durumda'Korona pozitif çıkan şoför, dolmuş sürerken yakalandı!İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? Hangi kanalda, hangi gün başlayacak?Gaziantep, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBereket Sigorta Ümraniyespor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu2020-2021 Yalovaspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çatalcaspor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Cizre Spor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Korona pozitif çıkan şoför, dolmuş sürerken yakalandı!

Korona pozitif çıkan şoför, dolmuş sürerken yakalandı!

Türkiye'nin salgınla mücadelesinde vatandaşların sorumsuzluğu devam ediyor. Afyonkarahisar'da korona pozitif olan bir vatandaş, dolmuş sürerken yakalandı.

Korona pozitif çıkan şoför, dolmuş sürerken yakalandı!

Afyonkarahisar'da korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir şoför, şehir içi dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı. Koronalı şoför İl Salgın Denetim ekipleri tarafından karantina sürecini geçirmek üzere KYK yurduna götürüldü.

Olay, Marulcu mahallesi Yeşilyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, korona virüs belirtileri gösteren Erdal E. isimli şahıs önceki gün akşam saatlerinde PCR testi yaptırdı. Ancak Erdal E., test sonucunu beklemeden Ataköy-Merkez hattında çalışan dolmuşta şoförlük yapmaya devam etti. Erdal E., sonucunun pozitif çıkmasına rağmen evinde olmadığı belirlenince İl Salgın Denetim ekipleri polise bilgi vererek yardım istedi.

Korona pozitif çıkan şoför, dolmuş sürerken yakalandı!

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı kullandığı 03 M 203 plakalı dolmuşun Yeşilyol Caddesi üzerinde olduğunu belirledi. Ardından dolmuşun önünü polis araçları ile kesen ekipler dolmuştaki yolcuları indirerek şahsın araçta beklemesini ve dışarı çıkmamasını istedi. Sonrasında bölgeye İl Salgın Denetim ekipleri istendi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler şahsı minibüse bindirerek karantina sürecini geçireceği KYK yurduna götürdü. Şahsın neden test sonucunu beklemeden dolmuş kullanmaya devam ettiği ise belirsizliğini koruyor.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT