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  3. Korona şüphesi beraberinde ölümü getirdi! 5. kattan atlayıp intihar etti

Korona şüphesi beraberinde ölümü getirdi! 5. kattan atlayıp intihar etti

Beylikdüzü Ali Çebi caddesin'de sabah 10:00 sıralarında evinde tek yaşayan 51 yaşındaki adam, şüpheli temastan dolayı izole olduğu apartmanın 5. katından aşağıya atlayarak intihar etti. Geriye not bırakan adam, “korona şüphelisiyim” dediği öğrenildi.

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Uzman Çavuş Şehit Güneş'in naaşı törenle son yolculuğuna uğurlandıUzman Çavuş Şehit Güneş'in naaşı törenle son yolculuğuna uğurlandı

 

30 Nisan 2020 Perşembe 15:57

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