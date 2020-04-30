Korona şüphesi beraberinde ölümü getirdi! 5. kattan atlayıp intihar etti

Beylikdüzü Ali Çebi caddesin'de sabah 10:00 sıralarında evinde tek yaşayan 51 yaşındaki adam, şüpheli temastan dolayı izole olduğu apartmanın 5. katından aşağıya atlayarak intihar etti. Geriye not bırakan adam, “korona şüphelisiyim” dediği öğrenildi.