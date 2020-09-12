Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'in son test sonucu belli oldu

Koronavirüs salgını ile 27 gündür mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında sevindiren bir gelişme yaşandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Böcek'e yapılan son Kovid-19 testinin sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği sabit olup son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır" denildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR

Muhittin Böcek'in son durumu hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor, değerleri yükseliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de cihazdan çıkacak daha sonra da normalde dönecek. Bugün iyi haberleri almaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız da yakinen takip ediyor, dün de Böcek'in oğlu Gökhan kardeşimizi aradı. Sağlık Bakanımız her kabine toplantısında Muhittin Başkanımız ile ilgili bilgi veriyor. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

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