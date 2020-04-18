Korona virüs ev ekmekleri yapımını arttırdı

Yeni tip korona virüs (Covid-19)önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlanınca, ev hanımları da kendi ekmeklerini kendileri yapmaya başladı.

Sokağa kısıtlama getirilen illerin arasında bulunan Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Konak (Yukarı Banazı) Mahallesi'nde kadınlar, ilkbaharın gelip havaların iyileşmesiyle evlerin bahçe ya da avlularında ekmek pişiriyor. Hamur yapıp ocak başına geçen kadınlar, hem doğal ekmek yapıyorlar, hem de sokağa çıkma kısıtlamasında evin ihtiyacını karşılıyorlar.

Bu durumu görenler de, "Artık eski zaman çağına dönüyoruz, herkes ekmeğini evde kendisi yapacak" yorumlarını yapıyor.

Kaynak: İHA