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  3. Korona virüs hastaları "Bayburt barı" ile taburcu edildi

Korona virüs hastaları "Bayburt barı" ile taburcu edildi

Bayburt'ta, korona virüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan aynı aileden 3 kişi, hastaneden "Bayburt barı" ile uğurlandı.

Korona virüs hastaları "Bayburt barı" ile taburcu edildi

Bayburt'ta, korona virüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan aynı aileden 3 kişi, hastaneden "Bayburt barı" ile uğurlandı.

Bayburt'ta nisan ayının başında Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Şaban, Gönül ve Güler Memiş'in Bayburt Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı. Hastanede 8 gün müşahede altında tutulan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde "Bayburt barı" oynayarak taburcu edildi. Hastaların sevincine doktor ve sağlık görevlileri de eşlik etti.

Korona virüs hastaları "Bayburt barı" ile taburcu edildi

Korona virüs hastaları "Bayburt barı" ile taburcu edildi

Kaynak: İHA




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