Korona virüs su tüketimini artırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'de korona virüs sürecinde son 4 aydaki su tüketiminin önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 750 bin metreküp artması üzerine "Su varsa hayat da var" sloganıyla bir kampanya başlattı. İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, kentte yaşayan herkesi suyu tasarruflu kullanmaya davet etti.

Korona virüs salgını nedeniyle artan hijyen farkındalığı su tüketiminde de rakamların dikkat çekici şekilde yükselmesine neden oluyor. Virüsten korunmak için eller daha sık ve uzun süreli yıkanıyor, kişisel temizliğe çok daha fazla önem veriliyor. Ancak muslukların fazladan açık kaldığı her saniye ve ihtiyaç fazlası tüketim barajlardaki su seviyesinin biraz daha düşmesine yol açıyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan İZSU Genel Müdürlüğünün verileri de bu durumu doğruluyor. Tüketim grafiğindeki yükseliş geçtiğimiz mayıs ayında da sürdü. Korona virüs sürecini kapsayan bu yılın şubat, mart, nisan, mayıs aylarında, 2019 yılının aynı periyoduna göre 2 milyon 750 bin metreküp daha fazla su tüketildi.

Su varsa hayat da var

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kısa vadede değil ama önümüzdeki yıllarda büyük bir sıkıntı yaşanmaması için kentte su tasarrufu kampanyası başlatmaya karar verdi. İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, dünyadaki içilebilir su kaynaklarının sınırsız olmadığını vurgulayarak, İzmirlileri tasarruf kampanyasını desteklemeye çağırdı. Kentte yaşayan herkesin basit tasarruf önlemleriyle tüketim miktarını düşürerek kentin su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunabileceğini söyleyen Özkan, "Küçük damlaların nasıl göl olduğunu, istersek neleri başarabileceğimizi herkese gösterelim. Unutmayalım; su varsa hayat da var" dedi.

İlk önlemler belediyeden

İzmir Büyükşehir Belediyesinin tüm birim ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinde de suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi istendi. Yeşil alanların sulanması, araç ve tesislerin temizliği gibi çalışmaları aksatmadan tüketimi azaltacak düzenlemelere gidilmesi, belediyenin bazı tesislerinde bulunan atık suların geri kullanımını sağlayan sistemlerin verimli çalıştırılması, yaygınlaştırılması ve benzer uygulamaların geliştirilmesi konusunda da uyarılarda bulunuldu. Korona virüse karşı yürütülen mücadele sürecinde kentte su tüketiminin artması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda da kentteki araç yıkama istasyonlarının haftada en fazla iki gün çalışmasına yönelik bir düzenleme getirmişti.

Kaynak: İHA