Korona virüs Ticaret Borsası’nı yavaşlatamadı

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (covid-19) salgınına rağmen yılın ilk 5 ayında 2 milyar 210 milyon 122 bin liralık işlem hacmiyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,40 oranında artış sağladı.

2019 yılında, 4 milyar 574 milyon 238 bin liralık işlem hacmiyle rekor kıran Bursa Ticaret Borsası'nı korona virüs salgını da yavaşlatamadı. Bursa Ticaret Borsası'nın haziran ayı olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Bursa Ticaret Borsası Sivil Mimari Örneği Başkanlık Binası'nda, Meclis Başkanı Mehmet Aydın yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısına, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile meclis üyeleri video konferans yöntemiyle katıldı.

Toplantıda Genel Sekreter Fehmi Yıldız, Bursa Ticaret Borsası'nın işlem hacmi istatistikleri ile proje ve çalışmaları hakkında Meclis Üyelerini bilgilendirdi. Fehmi Yıldız, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 1 milyar 620 milyon 404 bin 130 lira olarak gerçekleşen borsa işlem hacminin, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 36,40'lık artışla, 2 milyar 210 milyon 122 bin 389 liraya yükseldiğini kaydetti. Yıldız, işlem hacmi sıralamasında ise ilk sırayı 594 milyon 569 bin 765 lira ile zeytinin aldığını vurgularken, bunu 199 milyon 444 bin 228 lira ile mısır, 175 milyon 268 bin 922 lira ile et ürünlerinin izlediğini belirtti.

Rakamları değerlendiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yılın ilk 5 ayında ortaya çıkan bu başarının tek başına Bursa Ticaret Borsası'nın değil, aynı zamanda tüm üyelerinin de başarısı olduğunu vurguladı. Pandemi sebebiyle sosyal kısıtlamalar getirildiğini ve işletmelerin faaliyetlerine ara vermek mecburiyetinde kaldığını hatırlatan Başkan Matlı, "Ancak bütün bu olumsuz tabloya rağmen Bursa Ticaret Borsası olarak üyelerimizle, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemiz ve şehrimiz için çalışmaya, üretmeye devam ettik. Hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle mücadele etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA