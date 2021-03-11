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Korona virüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve eşi Esma Esed'in durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve eşi Esma Esed'in korona virüse yakalanmasının ardından sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Beşar Esed ve Esma Esed özel uçakla Rusya'ya götürüldü. Tedavi süreçleri devam ediyor.

Korona virüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve eşi Esma Esed'in durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler

Koronavirüse yakalandığı haberi gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile eşi Esma Esed, Moskova'da bir hastanede tedavi altına alındı.

"İYİLEŞMESİNİ UMUYORUZ"

Suriye'de konuşlu Rus güçlerinin Sözcüsü Aleksander Ivanov, Esed ile eşinin Moskova'da tedavi görmesiyle ilgili, "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed, korona virüse yakalanmasının ardından tedavi için Moskova'ya geldi. Doktorlarımız hızlı bir biçimde müdahale etti. Esed hala tedavi altında, iyileşmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

KANSERİ YENMİŞTİ

Esma Esed geçtiğimiz yıllarda kansere yakalanmış ve uzun bir tedavi sorucunda kanser ile verdiği savaşı yenmişti.

Korona virüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve eşi Esma Esed'in durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler

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