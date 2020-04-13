Korona virüsten hayatını kaybeden eczacılar 81 ilde düzenlenen programla anıldı

Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden eczacı ve eczane çalışanları, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen program ile anıldı.

Halk sağlığının korunması amacıyla görevlerini sürdürürken korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden eczacı ve eczane çalışanları için illerde eş zamanlı bir anma programı düzenlendi. Türk Eczacıları Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen programa Türkiye'deki 26 bin noktada görev yapan eczacılar ve sağlık çalışanları destek verirken, hayatını kaybeden eczacılar için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: İHA