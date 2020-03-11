Korona virüsten korkup maçı maskeyle takip ettiler
TFF 1.Lig'in 27.haftasında oynanan Adana Demirspor ile Akhisarspor maçına gelen bazı taraftarların korona virüse karşı maske taktıkları görüldü.
TFF 1.Lig'in 27.haftasında oynanan Adana Demirspor ile Akhisarspor maçına gelen bazı taraftarların korona virüse karşı maske taktıkları görüldü.
Adana Demirspor ile Akhisarspor 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Binlerce taraftarın takip ettiği müsabakada maraton tribündeki 3 taraftarın Türkiye'de görülen korona virüse karşı maske taktıkları gözlemlendi.
Kaynak: İHA
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