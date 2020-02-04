Korona virüsü belirtileri ve korunma yöntemleri anlatıldı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin kaynaklı olmasına rağmen dünyanın bir çok bölgesinde görülen ve şu ana kadar 300'ü aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsünden korunma yöntemlerini anlattığı konferansta, "Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını engellemek için alınan tedbirler, yeni tip korona virüsü için de geçerlidir" dedi.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınce düzenlenen "Korono Virisü-Belirtileri ve Korunma Yöntemleri" başlıklı konferans verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki konferans öncesi katılımcılara hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hızla yayılması endişe ile izlenen korona virüsüne karşı Adanalıların bilgili olup tedbir alabilmesini sağlamak için böyle bir konferans düzenlediklerini belirterek, Prof. Dr. Yeşim Taşova'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Sosyal medyada bilgi kirliliği

Prof. Dr. Yeşim Taşova, korona virüsüyle ilgili sosyal medya üzerindeki bilgi kirliliğine dikkat çekti. Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Önceki senelerdeki grip vakalarından tecrübeli olan ülkemiz, anında refleks göstererek önlem almaya başladı. Laboratuvarlar hazırlandı ve yeni tip korana virüsle ilgili, olası kişilerden numuneler alınarak inceleme yapılmaya başlandı. Ülkemizde bugüne kadar saptanan yeni tip koron avirüs vakası yoktur" dedi.

Virüs mutasyon geçiriyor

Korona virüslerin zaten hayatımızda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Taşova, "Korona; bütün yıl geçirdiğimiz, soğuk algınlığı olarak bildiğimiz tablonun yüzde 10'u ile yüzde 30'unu oluşturuyordu. Biz bunları soğuk algınlığı, mevsimsel grip gibi geçiriyorduk. İnsanlarda, dolaşımda olan ve çoğunda da soğuk algınlığı yapan virüs var. Bunlar hayvanlardan hayvanlara bazen de hayvanlardan insanlara geçiş yaparak hastalığa neden olabiliyor. Kedi, köpek, sığır, kemirgen, yarasalar gibi hayvanlarda görülmüştü ve sonunda insanlara bulaştı. Bunlar hep korona virüslerin geçirdiği mutasyonlar sonucunda oluyor" diye konuştu.

Riskli gruplar dikkatli olacak

Özellikle 65 yaş üzeri hastaların daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Taşova, şöyle devam etti:

"Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını engellemek için alınan tedbirler, yeni tip korona virüsü için de geçerlidir. Sık sık eller doğru bir biçimde yıkanmalı, hasta kişilerle temastan kaçınılmalı ve arada en az 1 metre mesafe bırakılmalı. Yerlere tükürülmemeli. Çünkü yerlerdeki tükürüklerle temas eden hayvanlar, artık her türlü hastalığın taşıyıcısı durumuna gelir. Çocuklar, gebeler, 65 yaş üzerindekiler, kronik hastalığı olanlar, kalp, akciğer, karaciğer, böbrek hastaları ile kanser tedavisi görenler, AIDS hastaları, kortizon tedavisi alanlar risk grubu içindedir."

Konferans sonunda Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'ya katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kaynak: İHA