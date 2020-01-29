Korona virüsü dünyanın en büyük fuarını erteletti

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü, Çin'in Xiamen şehrinde düzenlenen ve sektöründe dünyanın en büyüğü olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın ertelenmesine yol açtı. 16-19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 6-9 Haziran 2020 tarihlerine ertelendi.

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren 15 Sivil Toplum Kuruluşunun oluşturduğu Maden Platformu, bir süredir devam eden korumacılığa dayalı dünya ticaret savaşlarının ve dünya ekonomilerindeki durgunluğun Çin'i son derece olumsuz etkilediğini belirtti. Bu olumsuzlukların 2019 yılında Türkiye'nin Çin'e yaptığı ihracatı gerilettiğini, bütün bu olumsuzlukların üzerine üzerine Çin'de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Çin'deki şehirlerin karantina altına alınmasının, ülke içi seyahatlerin yasaklanmasının Çin'in üretimi için ihtiyaç duyduğu mal alımını neredeyse sıfırladığını, 16-19 Mart'ta yapılacak Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın 6-9 Haziran'a ertelenmesinin krizin uzun süreceğinin ve derinleştiğinin belgesi olduğunu belirtti.

Sektör temsilcileri Çin" in sadece doğal taşta değil hemen hemen tüm madenlerde dünyanın en büyük alıcısı olması nedeniyle, bu olumsuz gelişmelere paralel olarak Türkiye'deki madencilik sektörünün neredeyse durma noktasına geldiğini, sektöre bir nebze de olsa nefes aldırmak adına madencilik firmalarının Maden Kanunu kapsamında madencilik faaliyetlerinden doğan, maden ruhsatlardan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı, her türlü vergi ve ceza vb. bedelin, mücbir sebep kapsamında Türkiye genelinde ertelenmesi talebinde bulundu.

Uçak ve otel rezervasyonlarının ertelenmesi için çalışılıyor

Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği erteleme sonrasında kriz masası kurdu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada; Xiamen Fuarı'nda 150 doğal taş firmasının stant açmaya hazırlandığı, binlerce iş insanının ise ziyaretçi olarak Çin'e gitmek için uçak ve otel rezervasyonları yaptırdığı, oluşan fors majör durum nedeniyle firmaların uçak biletlerinin ve otel rezervasyonlarının yeni tarihe göre güncellenmesi için harekete geçildiği, firmalarımızın mağdur olmayacakları şekilde kısa sürede çözüme kavuşturmaya çalışıldığı ifade edildi.

Çin, Türk doğal taş ve maden sektörünün lider pazarı

Türkiye, 2019 yılında 180 ülkeye, 1 milyar 864 milyon dolarlık doğal taş ihraç ederken, Çin 695 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Çin, Türkiye'nin doğal taş ihracatında yüzde 37'lik dilimi tek başına temsil etti. Ege Maden İhracatçıları Birliği yaptığı açıklamada, Çin'deki kamu sağlığı ile ilgili endişenin en yakın sürede düzeleceği umudunu taşıdığını belirterek, ülkenin sektör ihracatı içindeki önemi nedeniyle Çin pazarı ile ilgili gelişmelerin yakından takip edileceğini, mevcut durumda bir iyileşmenin görülmesi durumunda alım heyeti, ticaret heyeti gibi faaliyetlerin derhal başlatılacağını, bu amaçla hazırlık çalışmalarına durmaksızın devam edileceğini, keza bu pazarın doğal taş sektörü için vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

Maden Platformu'nda; İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği, Agrega Üreticileri Derneği, Altın Madencileri Derneği, Aydın Sanayi Odası, Çanakkale Madenciler Derneği, Ege Bölgesi Madenciler Derneği, Kireç Sanayicileri Derneği, Kömür Üreticileri Derneği, Seramik, Cam ve Çimento Ham maddeleri Üreticileri Derneği, Tüm Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Türkiye Madenciler Derneği ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı temsil ediliyor.

Kaynak: İHA