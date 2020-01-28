Korona virüsü salgınında ölü sayısı 106’ya yükseldi

Çin'de yeni tip korona virüsünden kaynaklanan salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bugün yaptığı açıklamada ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının 4 bin 535'e yükseldiğini açıkladı. Can kayıplarının 100'ünün salgının ilk ortaya çıktığı Hubei eyaletinde olduğu belirtildi. Komisyonun açıklamasında, hastalığın solunum yolunun yanı sıra fiziksel temasla da bulaşabildiği vurgulandı.

Virüsün kuluçka süresinin ortalama 3 ila 7 gün arasında olduğu belirtilen açıklamada, şu ana kadar azami 14 günlük kuluçka süresinin gözlemlendiği belirtildi. Açıklamada, yeni korona virüsünün SARS ile yüzde 85 benzerlik taşıdığı kaydedildi.

Başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında son durumla ilgili bilgi veren yetkililer, koruyucu giysiler gibi bazı tıbbi malzemelerde eksiklik yaşandığını da kabul etti. Hastalığa bağlı ölüm oranının ise yüzde 3'ün altında hesaplandığı ifade edildi. Çin Ulusal Göç İdaresi de tüm Çin vatandaşlarına salgının önlenmesi için sınır ötesi hareketliliğin azaltılması gerekçesiyle tüm yurt dışı seyahatlerini erteleme önerisinde bulundu. Çin'de 30 Ocak'ta sona ermesi planlanan Bahar Bayramı tatili 2 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: İHA