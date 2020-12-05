Koronada korkutan bilanço! Vaka sayısı 66 milyonu aştı

Tüm dünyanın büyük mücadele verdiği koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Salgınının yayılım hızı günden güne artarken vaka sayısı da tüm dünyada yükselişe geçti.

Kovid-19 salgınına ilişkin verilerin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 66 milyon 231 bin 472'ye yükseldi.

EN ÇOK VAKANIN OLDUĞU ÜLKELER

ABD 14 milyon 772 bin 535 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Bu ülkeyi 9 milyon 608 bin 418 ile Hindistan,

6 milyon 534 bin 951 ile Brezilya,

2 milyon 402 bin 949 ile Rusya,

2 milyon 268 bin 552 ile Fransa,

1 milyon 699 bin 145 ile İspanya,

1 milyon 690 bin 432 ile İngiltere,

1 milyon 688 bin 939 ile İtalya,

1 milyon 454 bin 631 ile Arjantin,

1 milyon 352 bin 607 ile Kolombiya ve 1 milyon 156 bin 770 ile Meksika izliyor.

1 MİLYON 524 BİN 473 KİŞİ ÖLDÜ

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 524 bin 473 kişi yaşamını yitirdi, 45 milyon 812 bin 972 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.