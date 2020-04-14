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Koronadan kapatılan pazar yeri yeniden açılıyor

Samsun Alaçam İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Mart'ta korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatılan kapalı ve açık pazar yeri yeniden hizmete açılıyor.

Koronadan kapatılan pazar yeri yeniden açılıyor

Samsun Alaçam İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Mart'ta korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatılan kapalı ve açık pazar yeri yeniden hizmete açılıyor.

İki hafta süreyle kapatılan Alaçam Kapalı ve Açık Pazaryeri belediye tarafından yapılan ilanla bu hafta itibarıyla hizmete açılıyor. Pazar yerinde mallarını satışa sunan ve tezgah açan tüm esnaftan korona virüs salgını bitene kadar belediye tarafından işgaliye harcı alınmayacak, tahsilat yapılmayacak.

Kaynak: İHA




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