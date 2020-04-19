Koronadan ölen kadın, görevliler gelmeyince damadı ve torunu tarafından toprağa verildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan ve Covid-19 virüsü sebebiyle tedavi gördüğü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren 67 yaşındaki N.T.'nin cenazesini toprağa verecek resmi görevli bulunamaması sebebiyle defin işlemi, damadı ve torunu tarafından gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Alaplı Belediyesine ait cenaze aracı ile Alaplı ilçesi Onurlu köyü aile mezarlığına getirilen cenazeyi toprağa vermek için ailesi bir süre görevli bekledi. Eğitimli personelin gelmemesi üzerine belediye cenaze aracında bulunan özel kıyafeti giyen, Covid-19'dan ölen kadının damadı A.K. ve torunu Y.E.Y.'ye, Onurlu Köyü Muhtarı Murat Bozkurt, köy imamı Okan Yılmaz ve Kızılay Alaplı Şube Başkanı Erkan Yılmaz da yardımcı oldu.

Alaplı Belediyesine ait kepçeyle mezarlık açıldı ve cenaze aile bireyleri tarafından tabut ile mezarlığa konulduktan sonra ardından yine kepçeyle üzerine toprak atıldı.

Yaşanan olaya tepki gösteren aile yakınları, "Bize cenazeyi gömmek amacıyla resmi görevlilerin geleceği yönünde bilgi verilmişti. Biz cenazemiz köye gelince ilgili makamları aradık. "Görevli gelmiyor, siz toprağa verebilirsiniz" dediler. Belediyenin göndermiş olduğu kepçe yardımıyla cenazemizi defnettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA