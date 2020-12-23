Koronadan ölen kişiye online mevlit programı düzenlendi!
Osmaniye'de koronavirüsten yaşamını yitiren 78 yaşında Ahmet Yılmaz'ın ölümünün ardından yakınları, koronavirüs tedbirlerine uymak amacıyla internet üzerinden canlı grup bağlantısı yaparak mevlit okuttu. Kur'an-ı Kerim okunduğu ve duanın yapıldığı programa yurtiçi ve yurtdışından davetliler katıldı.
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23 Aralık 2020 Çarşamba 17:14
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