Koronalı İETT şoföründen şok görüntüler! Sefer yaptığı sırada polise yakalandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Beşiktaş'ta yapılan denetimler esnasında testi pozitif olan bir İETT şoförü direksiyon başında polislere yakalandı. Evde karantina sürecinde olması gerekirken vatandaşları tehlikeye atan şoförün basın mensuplarına tepkisi ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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26 Kasım 2020 Perşembe 13:55
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