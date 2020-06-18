Koronanın erken teşhisine yönelik biyosensör temelli tanı kiti projesine destek

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan'ın yürütücülüğünde, korona virüsünün teşhisine yönelik biyosensör temelli tanı kiti geliştirme proje başvurusu, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Proje, özellikle ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltmayı ve ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni bir yöntem geliştirme amacını taşıyor" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan'ın yürütücülüğünde, korona virüsünün teşhisine yönelik biyosensör temelli tanı kiti geliştirme proje başvurusu TÜBİTAK tarafından destekleneceği bildirildi. Proje ile korona virüsünün erken teşhisine yönelik, antikor temelli elektrokimyasal biyosensörlere dayalı erken tanı yöntemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Projede yer alacak doktora öğrencisi M. Hüseyin Şentürk ve doktora sonrası araştırmacı Dr. Ece Ekşin de, STAR Araştırmacı bursuyla ödüllendirildi.

"Proje ülkemizin teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak"

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan, "Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni bir yöntem geliştirme amacına yönelik hazırladığımız proje, TÜBİTAK-1005 programı kapsamında desteklenecek. Projede, COVID-19'un erken teşhisine yönelik, antikor temelli elektrokimyasal biyosensörlere dayalı erken tanı yöntemlerinin geliştirilmesi hedefliyoruz. TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programının (STAR) amacı; yeni tip korona virüsünün teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alan Türkiye'de lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları teşvik etmek ve desteklemektir" dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, ekibi kutlayarak, "Üniversitemiz bilim insanları öncülüğünde hazırlanan projeler TÜBİTAK tarafından desteklenmeye devam ediyor. COVID-19 teşhisine ve bulaşın engellenmesine yönelik biyosensör temelli tanı kiti geliştirme projemiz, TÜBİTAK-1005 programı kapsamında desteklenecek. Proje, özellikle ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltmayı ve ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni bir yöntem geliştirme amacını taşıyor. Her hastalıkta olduğu gibi COVID-19'da da erken teşhis önem taşıyor. Proje, vakaların erken tespitini sağlayacağı için yayılmanın da önüne geçecek. Nitelikli çalışmalar ile hem üniversitemize hem ülkemize değer katan bilim ekibini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" diye aktardı.

Kaynak: İHA