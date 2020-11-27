Koronavirüs 17 yaşındaki Burcu'yu hayattan kopardı

Ardahan'ın Göle İlçesindeki Samandöken (Sinot) köyünde koronavirüs 17 yaşındaki Burcu Usanmaz'ı hayattan kopardı. Bir süre önce salgına yakalanan Usanmaz, 10 gün önce Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Sabah'ın haberine göre, genç kız hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burcu Usanmaz'ın babası acılı haberi alır almaz hastaneye koşarken, yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

"TARİFSİZ ACILAR İÇERİSİNDEYİZ"

Burcu'nun ölüm haberiyle sarsılan yakınları "Tarifsiz acılar içerisindeyiz." dedi. Memleketi Göle'yi yasa boğan Burcu Usanmaz'ın Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.