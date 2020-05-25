Koronavirüs 4 ile yeniden bulaştı! Yeni vakalar ortaya çıktı

4 İlde uzun süredir gözükmeyen hastalık yeniden hortladı. Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de vakalar yeniden ortaya çıktı.

YENİ VAKALAR ORTAYA ÇIKTI

Artvin'de kurallara uyan vatandaşların sağduyusu nedeniyle şehirde 30 gündür yeni vaka görülmemişti. Antalya'nın Serik ilçesinde koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan bölgede yapılan yeni testlerle birlikte pozitif vaka sayısı 31'e çıktı.

Bölgede test sonucu pozitif çıkan 31 kişinin Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Bunların yanında pozitif vakalarla temas ettiği tespit edilen şüpheli 14 kişi de test sonuçları çıkana kadar gözetim altına alındı.

KENTE GİRİŞ YAPAN VAKALAR POZİTİF ÇIKTI

Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu "Şehir dışından gelen birkaç kişinin testinin pozitif çıkmasıyla yeni vakalar görüldü. Testleri pozitif çıkanlar ile temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekiplerince kontrol altına alındı. Filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur."