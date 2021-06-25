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Koronavirüs araştırmasında çarpıcı sonuçlar! Kökeni 20 bin yıl önceye dayanıyor

Dünyayı saran koronavirüsle mücadele devam ederken, bilim insanlarının virüs üzerindeki araştırmaları devam ediyor. Son yapılan araştırmalar virüsün kökeninin 20 bin yıl önceye dayandığını ortaya koydu.

Koronavirüs araştırmasında çarpıcı sonuçlar! Kökeni 20 bin yıl önceye dayanıyor

Koronavirüsle mücadele devam ederken bilim insanları da araştırmalarını sürdürüyor. Son yürütülen çalışmalar çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Koronavirüsün izlerinin 20 bin yıl önceki Doğu Asya topluluklarında görüldüğü iddia edildi.

20 BİN YIL ÖNCE BENZER SALGIN GÖRÜLMÜŞ

ABD'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, koronavirüsün 20 bin yıllık geçmişini ortaya koydu. Virüse dair ilk izlerin Doğu Asya topluluklarında görüldüğü iddia edildi. Çarpıcı araştırma sonuçları Current Biology dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar tarafından bugün yaşayan insanların DNA'sında evrimsel iz bırakacak kadar etkili bir Covid-19 salgını yaşandığı belirtildi.

Koronavirüs araştırmasında çarpıcı sonuçlar! Kökeni 20 bin yıl önceye dayanıyor

"NESİLLERDİR DEVAM EDEN BİR SALGIN OLABİLİR"

Arizona Üniversitesinden evrimsel biyolog David Enard, "Bu bizi endişelendirmeli. Şu anda olan salgın, nesiller ve nesiller boyu devam ediyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Araştırmacılar hastalığa yakalanan insanların DNA'sı üzerinde yapılan çalışmalara dikkat çekti. Elde edilen bulgular ışığında nesiller boyunca virüslerin, insan genomunda muazzam miktarda değişime neden olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Koronavirüs araştırmasında çarpıcı sonuçlar! Kökeni 20 bin yıl önceye dayanıyor

MUTASYONLAR SONRAKİ NESİLLERE AKTARILDI

Araştırmada mutasyonların gelecek nesillere aktarıldığını vurgulayarak, virüslerin tarihini yeniden yapılandırmak için bu genetik varyasyon kalıpları içinde insan genomunu incelediklerini belirtti.

Araştırmada, tüm bu genlerin virüs karşıtı mutasyonlarını, 20 ila 25 bin yıl önce büyük olasılıkla birkaç yüzyıl boyunca geliştirdiği tahmininde bulunulurken, şaşırtıcı olanın ise o zamanlarda avcı-toplayıcı olan Doğu Asyalıların yoğun topluluklar halinde yaşamadıkları halde virüsün nasıl bu kadar yayıldığı sorusu olduğu aktarıldı.

Koronavirüs araştırmasında çarpıcı sonuçlar! Kökeni 20 bin yıl önceye dayanıyor

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