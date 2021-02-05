Koronavirüs aşı sırası nasıl öğrenilir? Aşı sırasına nasıl bakılır? Aşı sırası sorgulama

Koronavirüs salgınına karşı Çinli Sinovac firmasından alınan aşılar vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. Son günlerde aşılama hızı düşerken Sağlık Bakanlığı da sürecin hızlı ilerlemesi ve daha fazla vatandaşın aşı olması için bilgilendirmelerde bulunuyor.

KORONAVİRÜS AŞI SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Koronavirüs salgının karşı aşılama sırasının gelip gelmediğini ve hangi grupta olduğu bilmek isteyenler e-Nabız uygulaması üzerinden veya kısa mesaj (SMS) ile aşı sıralamalarını öğrenebilecek.

AŞI SIRASINA NASIL BAKILIR? AŞI SIRASI SORGULAMA

Koronavirüs aşısı sırasını öğrenmek isteyen vatandaşlar, akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarından https://enabiz.gov.tr/ internet sitesine E-devlet bilgileri ile giriş yaptıktan sonra aşı sırasına bakabilir.

İnternet yerine vatandaşlar SMS hizmeti üzerinden de aşı sıralamasını veya grubunu öğrenebilir.

SMS üzerinden aşı yapılacak grupta olup olmadığını öğrenmek "AŞI" yazıp boşluk bırakın daha sonra ise T.C. kimlik numaranızı yazın, bir boşluk daha bırakın ve ve T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazın, "2023"e kısa mesaj (SMS) gönderin. (Örnek: AŞI 12345678910 1234)