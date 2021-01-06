Koronavirüs aşılarının içinde ne var? İşte o aşıların tam içeriği...

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılar ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Hem komplo teorisyenleri hem de aşı karşıtları tarafından yanlış bilgi yayılıyor. Bu sahte iddialar dolayısıyla aşı yaptırmak istemeyen kişi sayısı bir hayli fazla. İddialardan en yaygın olanı ise Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in aşıları kullanarak, insanlara konum takibi yapan mikroçipler yerleştireceği oldu.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates yaptığı açıklamada iddiaların komik olduğunu belirtmişti. Gates, verdiği bir röportajda “Bu şeyleri inkar etmek neredeyse güç çünkü o kadar aptalca ve acayip ki, tekrarlamak bile inandırıcılık kazandırıyor” ifadelerini kullanmış ve fakir ülkelere bağışıklık kazandırılması amacıyla kurulan fona 1,6 milyar dolar bağış yapacağını duyurmuştu.

O GÖRÜNTÜLER KOMPLO TEORİLERİNİ KÖRÜKLEMİŞTİ

Haber bültenlerinden veya röportajlardan alınan ve değiştirilmiş ya da saptırılmış görüntüler sosyal medyada çokça paylaşılmış ve mikroçip komplo teorisini körüklemişti.

Özellikle Kasım ayında gönderildiğinden beri 40.000 defadan fazla paylaşılan bir video, bu efsanenin kökenlerine biraz ışık tutmayı sağlayabilir. Videoda CBN kanalının, şırınga üreticisi Apiject’in icra kurulu başkanı Jay Walker ile yaptığı röportajın kesitlerine yer veriliyor ve Walker, aşı için barkod benzeri, isteğe bağlı bir etiketten bahsediyordu.

Röportajın asıl halinde, bu etiketin isteğe bağlı olduğu ve söz konusu RFID çipinin, şırınganın dış kısmına ekleneceği; şırınganın içindekilerle birlikte enjekte edilmeyeceği belliydi. Çip, gerçek aşının sahte veya tarihi geçen aşılardan ayırt edilmesi ve enjeksiyonların ne zaman kullanıldığının takibi amacıyla tasarlanmıştı.

Apiject sözcüsü Steve Hofman, aşı üreticilerin şimdiye kadar bu özel etiketi talep etmediğini söylüyor.

Facebook’ta paylaşılan o video, Bill Gates’in açık şekilde değiştirilmiş bir klibini de içeriyor ve onu sanki “aşılar gibi yenilikçi teknolojiler, aşıyı takip eden bir ölçüm sistemine ihtiyacımız var” der gibi gösteriyor.

Reuters haber ajansı, Gates’in 2013 yılında bir finansal katılım forumunda yaptığı esas konuşmanın izini sürmüş ve Gates’in burada, aşıların çığır açan yenilikler olduğunu söylediğini ve sonrasında aşı dağıtımını değil, finansal katılımı takip edecek bir sistemin gerekli olduğunu belirtiğini bulmuş.

PFİZER AŞISININ İÇİNDE NE VAR?

Pfizer, gerçekte aşının içinde bulunan bileşenlerin listesini halka açtı ve bileşenler arasında mikroçip bulunmuyor.

Aşının etkin bileşeni, virüsün genetik maddesinin mesajcı RNA adını taşıyan bir kesiti. Business Insider’dan Hilary Brueck’in açıkladığı üzere mRNA, “vücudun COVID-19’un hücrelerimizi işgal etmesine yardımcı olan proteinlere karşı nasıl savaşacağını öğrenmesi için genetik bir kum torbası” görevi görüyor.

Şeker, tuz ve yağlardan meydana gelen bir karışım, bu mecazi kum torbasını yumuşatıyor ve aşının, kas içi enjeksiyon yoluyla iletilmesini mümkün kılıyor.

İşte, Pfizer aşısının içindekilerin tam listesi:

SARS-CoV-2’nin viral diken glikoproteinini kodlayan (aşı bu sayede işe yarıyor), nükleositi değiştirilmiş bir mesajcı RNA (modRNA)

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere lipidler ve yağlı bileşenler:

(4-hidroksibütil)azanedil)biz(hekzan-6,1-dil)biz(2-heksildesanoat),

2-[(polietilen glikol)-2000]-N, N-ditetradesilasetamit,

1,2-distearoil-snglisero-3-fosfokolin,

ve kolesterol

Potasyom klorür

Monobazik potasyom fosfat

Sodyum klorür (tuz)

Dibazik sodyum fosfat dihidrat

Sukroz (şeker)

MODERNA AŞISININ İÇİNDE NE VAR?

Geçenlerde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden acil kullanım yetkisi kazanan diğer aşı üreticisi Moderna da COVID-19 aşısının içindekileri detaylı bir şekilde gösteren bir bilgi formu yayımladı.

Moderna’nın aşısı şunları içeriyor:

Mesajcı ribonükleik asit (mRNA)

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere lipidler veya yağlı bileşenler:

SM(sifingomiyelin)-102

Polietilen glikol [PEG] 2000 dimiristoil gliserol [DMG],

1,2-distearoil-sin-glisero-3-fosfokolin [DSPC]

ve kolesterol

Trometamin

Trometamin hidroklorür

Asetik asit

Sodyum asetat

Sukroz (şeker)