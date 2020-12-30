Koronavirüs aşısı güvenilir mi? Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken sözler

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Ateş Kara, canlı yayınlanan bir televizyon programına katılarak koronavirüs aşılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bugün sabah saatlerinde Çin'den Türkiye'ye ulaşan koronavirüs aşıları ile ilgili Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ateş Kara, aşıların Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından test edileceğini belirtti.

Koronavirüs aşılarının yakın dönemde eczanelerde satılmasının beklenmediğini belirten Prof. Dr. Kara, "Dünyanın talebi çok fazla. Çin'in üreteceği inaktif aşı üretimi 500 milyon doz civarında. Aşıların eczanelerde satılması en iyi ihtimalle 1,5-2 senede olur" ifadelerini kullandı..

Aşıların güvenilirliğine ilişkin kritik bir benzetme yapan Prof. Dr. Kara, "Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli. Otomobille giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli. Bu da en riskli aşıyla ilgili bir durum" dedi.