Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Aşı Uygulamaları vatandaşa ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM’de gazetecilerin “Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt verdi.

50 milyonluk sözleşme imzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 11 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz " dedi.

YERLİ AŞI NİSAN'DA

Öte yandan Türkiye'de yerli aşı çalışmaları da sürüyor. Yerli aşıya ilişkin de bilgi veren Koca, "Yerli aşının ilk fazı 14-15 Aralık'ta bitmiş olur, nisanda da 3. aşamaya geçilebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen toplam 16 aşı çalışması bulunuyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve faz 1 çalışmaları kapsamında 44 gönüllü üzerinde denemeleri başlayan Covid-19 aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki gözlenmedi. Yerli aşının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının da tamamlanması ardından en geç nisan ayında yaygın kullanıma geçmesi planlanıyor.

Aşı nedir? Neden aşı kullanılır?

Aşılamanın amacı, enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu korumak için bağışıklık sistemine yardımcı olmaktır. Sonuçta vücut, söz konusu enfeksiyona karşı bağışıklık kazanır. Aktif bağışıklık sağlamak için kişiye, enfeksiyon etkeninin antijeni verilir ve vücutta antikor yapımı uyarılır. Pasif bağışıklık sağlamak için ise; kişiye, doğrudan antikor verilir.

Aktif bağışıklık sağlamak amacıyla hazırlanan aşılarda; gücü azaltılmış canlı organizmalar, ölü veya etkisiz hale getirilmiş organizmalar veya arıtılmış bakteri ürünleri kullanılır.

Neden aşılanmalıyız?

Tıp dünyasının ve sağlık örgütlerinin ortak kararına göre aşılar hayat kurtarıyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere, zaman içinde aşısı üretilen hastalıklarda ölüm oranı düştü. Hatta dünyanın belli kısımlarında bazı hastalıklar toplumun bağışıklık kazanması sonucu ortadan kalktı. Ölüm oranının en yüksek olduğu üç hastalık için yakın dönem rakamlarına bakalım:

Çocuk felci: 1980’li yılların sonunda yılda üç yüz elli bin vakadan yaklaşık olarak bin altı yüz vakaya gerilemiştir.

Kızamık: 2000 yılında yaklaşık yedi yüz yetmiş üç bin ölüm yaşanırken, 2008 yılında bu rakam yüz altmış dört bine gerilemiştir.

Çiçek: 1974 yılından sonra bu hastalıkla ilgili vakaların neredeyse tamamı sonlanmıştır.

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