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  3. Koronavirüs aşısı olan 4 sağlık çalışanı fenalaştı! Aşı süreci durduruldu

Koronavirüs aşısı olan 4 sağlık çalışanı fenalaştı! Aşı süreci durduruldu

ABD'de koronavirüs aşılarına acil kullanım onayı çıkarılmasının ardından yeni bir tartışma gündeme geldi. Koronavirüs aşısı olan kişilerin alerjik reaksiyon gösterip fenalaşmaları paniğe neden oldu. Son örnek de Chicago'daki bir hastanede meydana geldi. Aşı olan 4 sağlık çalışanının fenalaşmasıyla aşılama süreci durduruldu.

Koronavirüs aşısı olan 4 sağlık çalışanı fenalaştı! Aşı süreci durduruldu

Koronavirüs aşısını bu hafta kullanmaya başlayan ABD'de aşılama süreci devam ederken yeni bir endişe belirdi. Geçtiğimiz günlerde aşılanan iki sağlık çalışanının nefes darlığı çekip fenalaşmasının ardından benzer bir olay da Chicago’daki Advocate Condell Tıp Merkezi’nde yaşandı. Koronavirüs aşısı olan 4 sağlık çalışanında alerjik tepkiler görülmeye başlandı. 

AŞILARIN YAN ETKİLERİ AĞIR!  

Libertyville’de bulunan hastanede çalışan dört kişiden üçünün hafif belirtiler gösterdiği belirtilirken bir kişinin ise durumunun ağır olduğu kaydedildi. Yetkililer diğer üç kişinin semptomlarının da ciddi olduğunu ve bu kadar ağır geçmesine şaşırmadıklarını söyledi.

Yetkililer hafta sonu aşılama sürecinin durdurulduğunu ve pazar günü devam edeceğini de açıkladı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ: BU ŞAŞIRTICI BİR DURUM DEĞİL

Lake County Sağlık Departmanı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Covid-19 aşı süreci Lake County’de devam ederken biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Aşılarda yan etki ve reaksiyonu gözlemlemek aşıların standart prosedürü. Bu şaşırtıcı bir durum değil zira bazı insanlar aşıya diğerlerinden farklı tepki verebilir” denildi.

Koronavirüs aşısı olan 4 sağlık çalışanı fenalaştı! Aşı süreci durduruldu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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