'Koronavirüs aşısı testisleri şişiriyor' demişti! Gelen tepkiler sonrası ünlü oyuncudan Rose McGowan'dan Nicki Minaj'a destek

Nicki Minaj geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs aşısının testislerde şişme ve iktidarsızlığa neden olduğunu ifade etmiş Twitter, koronavirüsle ilgili dezenformasyonla mücadele politikasına karşın söz konusu paylaşımın yanlış bilgi içerebileceği konusunda bir uyarıda bulunmamıştı.

Kuzeninin aşı yaptırmayı reddettiğini çünkü aşıdan sonra bir arkadaşının testislerinin şiştiğini ve kısırlık sorunu yaşadığını açıklayan ünlü rap müzik şarkıcısı Nicki Minaj, sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşım nedeniyle tepki çekmişti. Fakat aktivist olmasıyla da bilinen ünlü poyuncu Rose McGowan, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak Minaj'a destek verdi. McGowan Minaj'a karşı çıkanların aslında Minaj'ın söylediği şey üstüne düşünmekten korktukları için bunu yaptıklarını ifade etti

Minaj'ın fotoğrafının önünde dans ettiği bir videosunu paylaşan McGowan, paylaşıma düştüğü notta "Nicki Minaj ve neler olup bittiğinin farkında olan herkesin yanındayım" ifadesine yer verdi. Minaj ile ikisinin güçlü elit kesimi yakınen tanıdıklarını hatırlatan ve bir kesimin aşı sayesinde zenginleştiğini ima eden McGowan, "Milyonerler milyarder oldu, milyarderler de trilyoner. Düşünün. Sorgulayın" ifadesini kullandı.