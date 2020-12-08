Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Korona aşısı olmazsam ne olur?

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının önüne geçebilme amacıyla bilim insanlarının çalışmaları küresel çapta devam ediyor. Ülkelere birçok alanda zarar vererek en başta ekonomiyi olumsuz etkileyen ve turizmden ulaşıma, eğitimden savunmaya birçok sektörü sekteye uğratan salgın kapsamında, tüm gözler aşı çalışmalarına çevrildi. Yalnızca hükümetleri ve halk sağlığını değil insanların psikolojik durumlarını da etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar, umudu bilimin ışığında aramaya devam ediyor.

Birçok farklı ülkede denenen aşı alternafleri için vatandaşın kafasında oluşan Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Aşı olmazsam ne olur? sorularının cevaplarına biz de haberimizde yer verdik. İşte uzman görüşleri ışığında, aşı ile ilgili merak edilen soruların cevapları...

KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU MU?

Bütün dünyada vakit kaybetmeden çalışan bilim insanları aşı için alternatifler üretip bunların denemelerini devam ettirirken salgının başlangıç noktası olarak kabul gören Çin'de de uzmanlar aşı çalışmalarında bir hayli yol katetmiş durumda. Faz3 denemeleri yapılan CoronaVac aşısında sonuçlar beklenirken geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sinovac şirketinin üretmiş olduğu CoronaVac aşısından ülkemize 50 milyon doz sipariş verildiği bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Korona aşısı vurulması şuan için zorunlu değil. Ancak Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda risk gruplarına aşının zorunlu olması gerektiği ifadeleri yer alıyor. Bakan Koca ise yaptığı açıklamalarda zorunluluk yerine ikna yönteminin kullanılmasını tercih ettiklerini ifade ediyor.

11 Aralık tarihinden itibaren sağlık çalışanlarından başlanarak aşılama yapılacağını belirten Sağlık Bakanı Koca, "Vatandaşımız için güvenilir aşıyı tercih edip erken dönemde temin edip yapma taraftarıyız. Aralık 11'inden sonra yaygın bir şekilde sağlık çalışanları ile başlayacak.

Aşı uygulama stratejisini Bilim Kurulu hazırlayacak. Aşının ilk önce sağlık çalışanlarına yapılacağını belirten Bakan Koca, (Aşı) Nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu çalışıyor, netlik oluştuğunda paylaşmış olacağız. Hizmet sektörü var, temas halinde olanlar olabilir. Nasıl planlama olacağı stratejiye göre yapılır. Riskli gruplar öncelikli olur" şeklinde konuştu.

KORONA AŞISI OLMAZSAM NE OLUR?

Günümüzde bütün dünya tarafından aşının zorunlu hale getirilip getirilmemesi tartışılıyor. Şu sıralar aşı yaptırma konusuyla ilgili herhangi bir yasal durum söz konusu olmamakla birlikte farklı ülkelerde farklı hizmet kollarından aşı zorunluluğu gelmektedir. Avustralya hava yolu şirketi Qantas uluslararası seferlerde koronavirüs aşısının zorunlu olacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Alan Jones, dış hat seferlerinin dışında iç hatlarda ise aşı zorunluluğunun olmasına gerek duymadıklarını ifade etti.

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz ise aşı uygulamalarıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verirken aşı yaptırmanın zorunlu olup olmayacağına da değindi. Koronavirüs aşısı zorunluluğu hakkında Kayıpmaz, "Aşı uygulamalarındaki zorunluluk hakkında kişisel kanaatim; aşı ülkemize geldikten sonra risk gruplarına göre kademe kademe aşılamanın yapılmasıdır. Risk grubundaki kişiler için bu aşı zorunlu olmalıdır." dedi.

Dünyadaki bazı havayolu şirketleri gibi Kayıpmaz da aşının HES kodu gibi bir zorunluluk olabilme ihtimaline değindi. Kayıpmaz "HES kodunuzla sizin hasta veya taşıyıcı riskli, temaslı olup olmadığınız görünüyor. Kişisel olarak aşı olmayı tercih edemeyebilirsiniz ama örnek veriyorum aşı olmazsanız uçak yolculuğu yapamayabilirsiniz. Aşı olmadıysanız, otobüs yolculuğu yapamayabilirsiniz. Bence, aşı olmayanlar içinde HES kodu gibi bir uygulama yapılarak aşı olmayan kişilerin kalabalık alanlara, toplu taşıma kullanmalarına bu gibi toplum içindeki tüm alanlara girmesi engellenebilir." ifadelerini aktardı.

Ülkemizde şu an için aşılamaya başlanmadığından aşı olmayanlara da herhangi bir yaptırım uygulanması söz konusu değil.