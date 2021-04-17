Koronavirüs aşısına iftar düzenlemesi: Yemekten sonra da aşı yapmak mümkün!

Antalya Kepez Devlet Hastanesi Aşı Birim Sorumlusu Dr. Gülnur Kocabıyık, saat 09.00'dan 24.00'e kadar aşılama çalışmalarını yaptıklarını belirtti. Kocabıyık, randevusu bulunan vatandaşların iftardan sonra da hastaneye gelip aşı olabildiklerini söyledi.

GÜNLÜK BİN 400 AŞILAMA İMKANI

Günlük bin 400 civarında aşı yapma kapasitelerinin bulunduğu bilgisini aktaran Dr. Gülnur Kocabıyık, ''Bugüne kadar da yaklaşık 23 bin aşı yaptık." dedi.

Vatandaşlardan genellikle kronik hastalıklarının aşıya engel olup olmadığı ya da yan etkisinin bulunup bulunmadığı yönünde sorularla karşılaştıklarını dile getiren Kocabıyık, aşı yapmadan önce bir ön görüşme yapıldığını ve ve aşı ile ilgili tedirginliği olanları rahatlattıklarını belirtti.

HİÇBİR DOZU AŞI ZİYAN EDİLMİYOR

Son günlerde aşıların çöpe atıldığı yönünde iddialarla da ilgili konuşan Kepez Devlet Hastanesi Aşı Birim Sorumlusu Dr. Gülnur Kocabıyık, "Bu konuda çok hassas ve dikkatliyiz. Aşılanmak için sıra bekleyen vatandaşlarımız var. Hiçbir doz aşımızı zayi etmeden işlemleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.