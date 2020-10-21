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Koronavirüs aşısına ilişkin açıklama: Mart'ta hazır olacağına inanıyorum

Aşı Bilimi Derneği Başkanı Profesör Doktor Gürüz, dünya genelinde çalışmaları süren koronavirüs aşısının en geç mart ayı sonunda hazır olacağına inandığını belirtti.

Koronavirüs aşısına ilişkin açıklama: Mart'ta hazır olacağına inanıyorum

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, Karabağlar Belediyesinde meclis üyeleri ve belediye çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve koronavirüse karşı hali hazırda süren aşı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Gürüz, Türkiye'de 8 üniversite ve bir merkezin aşı çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, henüz klinik çalışması tamamlanan aşı çalışmasının bulunmadığını ifade etti.

Gürüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın Türkiye'nin koronavirüs aşısını yapması için çalışan bilim dünyasına büyük bütçe desteğinde bulunduğunu söyledi.

Ege Üniversitesi bünyesinde aşı geliştirme çalışmasında görev aldığını hatırlatan Gürüz, "Biz DNA aşısı üzerinde çalışıyoruz. Hayvan deneyleri tamamlanmak üzere. Biz DNA aşısı yaptığımız için biraz daha meşakkatli ve zaman alıcı bir aşı oluyor. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın da yakın ilgisiyle aşı çalışmamız başarıyla devam ediyor. Dünya genelinde en erken aşı çalışmalarının mart ayı sonunda sonuç vermesini bekliyorum. Türkiye'de ise mayıs ayı sonu itibarıyla üniversitelerin ve merkezlerin yaptığı aşılarda sonuç vereceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gürüz, grip aşısının koronavirüse karşı korumadığını yalnızca grip aşısıyla influenza virüslerine karşı korunulacağını da belirtti.

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