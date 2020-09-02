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Koronavirüs aşısına ilişkin önemli açıklama

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19' salgınına karşı aşı konusunda önemli çalışmalar yürüten İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın aşısının 2020 sonuna kadar hazır olabileceği belirtildi.

Koronavirüs aşısına ilişkin önemli açıklama

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Parlamento’da açıklamada bulundu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınana ilişkin açıklamada bulunan İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen potansiyel koronavirüs aşısının yıl sonunda piyasada olabileceğini belirtti.

"POTANSİYEL AŞININ GÜVENLİ OLDUĞU ONAYLANIRSA 2020'NİN SONUNDA HAZIR OLACAKTIR"

İtalya Sağlık Bakanı Speranza, yaptığı açıklamada  "Potansiyel bir aşıdan bahsediyoruz, bu yüzden son derece ihtiyatlı davranmalıyız, ancak aşının güvenli olduğu onaylanırsa 2020’nin sonunda hazır olacaktır" ifadesini kullandı.

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850 BİNDEN FAZLA CAN ALDI, 25 MİLYON KİŞİYE BULAŞTI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkelere yayılarak dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 850 binden fazla can aldı 25 milyon kişiye bulaştı.

AstraZeneca potansiyel aşının satışıyla ilgili Avrupa Komisyonu’ndan 336 milyon euroluk bir ödeme aldığını açıklamıştı.

300 milyon doz aşı üzerinden yapılan anlaşma sonrasında koronavirüs aşısının bir dozu için tahmini fiyatının yaklaşık 1,12 euro olacağı ileri sürülmüştü.

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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