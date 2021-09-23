Koronavirüs aşısını üreten uzman isimden umut veren açıklama: Bulaşıcı bir virüs olabileceği çok fazla yer yok, ölümcül varyanta dönüşmeyecek
Koronavirüs aşısını üreten uzman isimden umut veren açıklama: Bulaşıcı bir virüs olabileceği çok fazla yer yok, ölümcül varyanta dönüşmeyecek
Oxford ve Astra Zeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının mucidi olan Dame Sarah, virüsün girebileceği bir yer olmadığı için daha ölümcül bir mutasyona uğramayacağını ifade ederek," Virüsün, bağışıklıktan kaçarak bulaşıcı bir virüs olabileceği çok fazla yer yok " dedi.