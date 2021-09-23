Koronavirüs aşısını üreten uzman isimden umut veren açıklama: Bulaşıcı bir virüs olabileceği çok fazla yer yok, ölümcül varyanta dönüşmeyecek Oxford ve Astra Zeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının mucidi olan Dame Sarah, virüsün girebileceği bir yer olmadığı için daha ölümcül bir mutasyona uğramayacağını ifade ederek," Virüsün, bağışıklıktan kaçarak bulaşıcı bir virüs olabileceği çok fazla yer yok " dedi.

1 6 Dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını devam ediyor. Üretilen aşılarla salgında can kayıplarında düşüş yaşanırken ortaya çıkan mutasyonlar ise salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Çok sayıda mutasyon bulunurken bazıları ise henüz tespit edilemedi.