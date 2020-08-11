Koronavirüs aşısının adı belli oldu: Sputnik V

Dünya genelinde bir çok ülkede aşı çalışmaları devam ederken, Rusya aşıyı bulduklarını açıkladı. Yaklaşık 2 aydır insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşısına Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan onay çıktı ve aşı böylelikle resmi olarak tescillendi.

Uluslararası ajansların “son dakika” uyarısıyla servis ettiği haberle ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Rusya Sağlık Bakanlığı, aşının adının Sputnik V olacağını açıklandı.

Yapılan açıklamada, “1957’de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi” denildi.

AŞI ÇALIŞMALARI

Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, "Bildiğim üzere bugün sabah dünyada ilk kez yeni tip koronavirüs aşısı tescil edildi. Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm denetimlerinden geçti." dedi.

Kızlarından birisinin de aşıyı yaptırdığını ifade eden Putin, ileride dünyada Kovid-19'a karşı birçok aşının geliştirileceğini umduğunu kaydetti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 aşısının Gamaleya Araştırma Enstitüsünce geliştirildiğini aktararak, "Sonuçlara göre, aşı etkili ve güvenli olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Klinik denemelere devam edileceğini belirten Muraşko, "Aşıyı geliştirenler ileride binlerce kişinin katılımıyla klinik denemelerine devam etmek için belgeleri hazırladı." dedi.

26 AŞI ADAYI ARASINDA BİRİNCİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier de Rusya'yı aşı çalışmaları konusunda uyararak, "Aşı gelişimi konusunda uzun süredir yürürlükte olan uygulamalar ve yönergeler var. Herhangi bir aşı halka verilmeden önce çeşitli deneme ve testlerden geçmelidir." ifadesini kullanmıştı.

DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.