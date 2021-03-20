Koronavirüs aşısının ardından günlerce süren baş ağrılarınız varsa dikkat edin!

Uzmanlar tarafından, koronavirüs aşısının ardından bir takım semptomların ortaya çıkabileceği uyarıları yapılıyor. Aşılamadan sonra yaşanan ateş, baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık belirtilerinin kendini göstermesi normal kabul ediliyor. Bunun nedeni, aşı ile birlikte vücutta antikor üretiminin başlaması olarak gösteriliyor.

UZUN SÜREN BAŞ AĞRILARINDA HEKİME BAŞVURULMALI

Ortaya çıkabilecek rahatsızlıklara karşı önlem olarak kişilerin, aşının ardından 20 dakika daha sağlık kuruluşundan ayrılmaması gerektiği ifade ediliyor. Söz konusu rahatsızlıklar her ne kadar normal olarak kabul edilse de birkaç günden uzun süren olağan dışı durumlarda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtiliyor.



Londra İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Pfizer-BioNTech aşısının güvenliğiyle ilgili risk unsurlarına rastlanmadığı açıkladı. Ancak, MHRA CEO'su Dr. June Raine, insanları bu konuda dikkatli davranmaları konusunda uyardı. Morarma ve benzeri bulgular görülmesi halinde yine sağlık kuruluşlarına başvurulmalı.