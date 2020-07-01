Koronavirüs aşısının insanlar üzerindeki denemeleri başarılı oldu

Koronavirüs salgının karşı aşı çalışmalarını sürdüren İngiltere'nin Oxford Üniversitesi güzel haberi verdi. Geliştirilen aşının insanlar üzerindeki denemelerinin başarılı olduğu açıklandı.

İngiliz Reuters haber ajansının verdiği habere göre, Oxford Üniversitesi’nde vaksinoloji profesörü olan Sarah Gilbert 3. faz insanlı aşı denemelerinde 8 bin kişinin aşılandığını belirtti.

Ancak araştırmaya liderlik eden Oxfordlu bilim insanları aşının piyasaya sürülmesi için klinik deneylere devam edildiğine dikkat çekti.

Aşının piyasaya çıkışı için net bir tarih verilmezken araştırmacılar, aşının kış aylarına yetişemeyecekmiş gibi hareket edilmesi ve en kötüye hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Açıklama yapan yetkili ayrıca ABD’den aşı ithalatına bel bağlamak istemediklerini belirterek ABD’deki aşılama sırasının oldukça uzun sürmesini beklediklerini söyledi.

“EN KÖTÜSÜNE HAZIRLIKLI OLUN”

Koronavirüs aşının piyasaya çıkışı için net bir tarih verilmezken araştırmacılar, aşının kış aylarına yetişemeyecekmiş gibi hareket edilmesi ve en kötüye hazırlıklı olunması çağrısı yaptı.

Açıklamada bulunan yetkili ayrıca ABD’den aşı ithalatına bel bağlamak istemediklerini belirterek ABD’deki aşılama sırasının oldukça uzun sürmesini beklediklerini söyledi.