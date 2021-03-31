Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sürecinde ülkemizde aşılama işlemleri de devam ediyor. Son olarak Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ülkemize geldi. Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda yüzde 100 etkili olduğu belirtildi. Peki; Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı? Korona aşısının yan etkileri nelerdir?

KORONAVİRÜS AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Çin’den ithal edilen Sinovac firmasının Coronavac aşısının etkinlik oranı Türkiye’de yapılan çalışmada %91.25 olarak kaydedildi.

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen Pfizer - Biontech koronavirüs aşısı ise 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda yüzde 100 etkili oldu.

Türkiye'ye getirilen aşıların yan etkileri ise genelde aşağıda belirtilen şekilde...

KORONA AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

*Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik veya kızarıklık

*Yorgunluk

*Hafif ateş ve titreme

*Baş ağrısı

*Kas ve eklem ağrısı

*Kusma ve ishal