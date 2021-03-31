Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı? Korona aşısının yan etkileri nelerdir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer-BioNTech aşısının 1,4 milyon dozunun ülkemize geldiğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Aşı önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlara vurulacak. Koronavirüs aşıları takvime göre vurulurken vatandaşlar bir yandan da Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı? Korona aşısının yan etkileri nelerdir? sorularına yanıt arıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sürecinde ülkemizde aşılama işlemleri de devam ediyor. Son olarak Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ülkemize geldi. Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda yüzde 100 etkili olduğu belirtildi. Peki; Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı? Korona aşısının yan etkileri nelerdir?
KORONAVİRÜS AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?
Çin’den ithal edilen Sinovac firmasının Coronavac aşısının etkinlik oranı Türkiye’de yapılan çalışmada %91.25 olarak kaydedildi.
Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen Pfizer - Biontech koronavirüs aşısı ise 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda yüzde 100 etkili oldu.
Türkiye'ye getirilen aşıların yan etkileri ise genelde aşağıda belirtilen şekilde...
KORONA AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?
*Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik veya kızarıklık
*Yorgunluk
*Hafif ateş ve titreme
*Baş ağrısı
*Kas ve eklem ağrısı
*Kusma ve ishal