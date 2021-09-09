Koronavirüs atlatanlar 28, aşılananlar 8 gün sonra kan bağışlayabilir

Isparta Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Güzel, koronavirüs salgınından etkilenen bi alanda çalıştıklarını belirterek, "Bilim Kurulu tarafından alınan önlemler ve halkımızın kafasında soru işaretleri nedeniyle kan bağışı oranında düşüş yaşanmıştı. Sonrasında pandemiyle birlikte gelişen süreçte bilimsel verilerin gün ışığına çıkmasıyla kan bağışı tekrar yavaş yavaş eski haline doğru dönmeye başladı. Hastalıkla ilgili bildiğimiz şeyler özellikle koronavirüs enfeksiyonunun kan nakli ile bulaşmadığı yönünde fakat her şeye rağmen biz yine de koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişilerden kan almak için bazı kurallara uyuyoruz" dedi.

'KORONAVİRÜS ATLATAN KAN BAĞIŞLAYABİLİR'

Koronavirüs atlatan kişilerin kan bağışı yapabileceklerini belirten Güzel, "Bunlardan en önemlisi hastalığı geçiren kişi, tam iyileştikten 28 gün sonra kan bağışında bulunabiliyor veya çift negatif testten 28 gün sonra kan bağışında bulunabiliyor" diye ekledi.

BAĞIŞÇILAR İÇİN PANDEMİ FORMU DA EKLENDİ

Pandemi döneminde hem kan bağışçısı sorgulama formuna hem de koronavirüs sorgulama formu kullanmaya başladıklarını belirten Dr. Uğur Güzel, şunları söyledi:

"Bu formda kişinin pandemiyle ilgili durumunu bize ileten 5 sorumuz var. Bunlardan bir tanesi son 28 gün içinde koronavirüs enfeksiyonu geçirip geçirmediğini soruyoruz. Yine son 28 gün içinde koronavirüs geçiren birisiyle 15 dakikadan uzun temasının olup olmadığı, yurt dışına gitme öyküsü, yine yurt dışından gelen birisiyle 15 dakikadan fazla zaman geçirip geçirmediğini sorguluyoruz. Ayrıca hekimlerimiz sorgulama sırasında pandemiye ait bulguları boğaz ağrısı, öksürük ve ateş gibi bulguları da sorguluyor. Kişide gribal enfeksiyon bile olsa bunu biz pandemi gibi algılayıp, kan bağışını öteliyoruz. Tam iyileşmesini bekleyip, kan bağışını kabul ediyoruz." dedi.