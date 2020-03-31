Koronavirüs bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor: Dünya genelinde vaka sayısı 800 bini aştı

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını, insan hayatını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün açıklanan rakamlara göre salgının, 700 bini aşkın insanı etkilediği açıklanırken, bugün açıklanan 20 bin 876 vaka ve 1259 ölüm sonrasında dünya çapında koronavirüs pozitif sayısı 801 bin 596'ya ulaştı, ölüm sayısı ise 38 bin 830'a yükseldi.

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