Koronavirüs, 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne eklendi

BULAŞICI hastalıkların sürekli ve sistematik olarak gözetlenerek analizindeki (sürveyans) esasların belirlendiği yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmelikte yer alan "Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne Covid-19 (yeni koronavirüs hastalığı) eklendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre; Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Yönetmelikteki "Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne 81'inci madde olarak Covid-19 (yeni koronavirüs hastalığı) maddesi eklendi.

Kaynak: DHA