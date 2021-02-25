Koronavirüs salgınında vaka sayıları günden güne artarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın detaylarını az da olsa açıkladığı Yerinde Karar dönemi 1 Mart'ta başlayacak. İllerdeki vaka durumuna göre normalleşme adımları atılacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2021?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek vatandaşlara bilgilendirmede bulunacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA NE KONUŞULACAK?

Bakan Koca önderliğinde yapılacak olan toplantıda salgındaki son durum, mutant virüsler, aşılama çalışmaları ve normalleşme sürecinin detaylarının konuşulması bekleniyor.

Bakan Koca: Vatandaşa veremeyecek hiçbir hesabımız yok

24 Şubat Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

İllere göre vaka sayısı haritası 100 binde Sağlık Bakanlığı 12-21 Şubat 2021

Son dakika... Bakan Koca, vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı