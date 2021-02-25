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  3. Koronavirüs Bilim Kurulu normalleşme süreci için toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu normalleşme süreci için toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu salgındaki son durum ve normalleşme sürecini hakkında değerlendirmelerde bulunmak için toplanacak. Akabinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması yapması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu normalleşme süreci için toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs salgınında vaka sayıları günden güne artarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın detaylarını az da olsa açıkladığı Yerinde Karar dönemi 1 Mart'ta başlayacak. İllerdeki vaka durumuna göre normalleşme adımları atılacak. 

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2021? 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek vatandaşlara bilgilendirmede bulunacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA NE KONUŞULACAK?

Bakan Koca önderliğinde yapılacak olan toplantıda salgındaki son durum, mutant virüsler, aşılama çalışmaları ve normalleşme sürecinin detaylarının konuşulması bekleniyor.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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