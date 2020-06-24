Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak! Yeni tedbirler gelecek mi?

Türkiye'de koronavirüs salgınındaki son durumu görüşmek için Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha toplanacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

Toplantıda 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle birlikte vaka sayısındaki artışın konuşulması bekleniyor.Ayrıca maske takma gibi temel tedbirlerdeki gevşemelerden dolayı yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

SALGININ TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; dün 42 bin 982 test yapıldı, 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1315 kişi de iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, vaka sayısı 190 bin 165, vefat sayısı 5 bin 1 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 893, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162 bin 848 oldu.

"TEDBİRLERE UYARAK YENİ VAKA SAYILARINI AZALTMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız."