Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca, açıklama yapacak! İşte toplantıda konuşulacak konular...

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Koronavirüs Bilim Kurulu, salgındaki son durum, aşılama takvimi ve yerli aşı çalışmalarındaki son durumu değerlendirmek için toplanacak. Toplantı saat 16.30'da video konferans yöntemiyle yapılacak.

YOUTUBE ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, saat 18:00’de YouTube üzerinden açıklama yayınlayacak.

KORONAVİRÜS SALGININDAKİ SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 602 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, vefat sayısı 47 bin 656 oldu.

KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, koronavirüs salgınına karşı toplam 2 Haziran Çarşamba günü saat 10.35 itibariyle 29 milyon 326 bin 785 aşı yapıldı. Bu aşıların 16 milyon 708 bin 542'si ilk doz, 12 milyon 618 bin 243'ü ise ikinci doz olarak uygulandı.

12 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 12 milyon doz BioNTech aşısının Haziran ayının ilk haftasında hafta sonuna kadar geleceğini kaydetti.

Bakan Koca, 'Bu haftadan itibaren gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon aşıyı peyderpey gönderiyoruz' dediler. Uğur Hoca'nın söylediği şekilde eğer 30 milyon aşı gelir, takvim işlerse haziran sonu 20 yaşa kadar ineriz." diye konuşmuştu.

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