İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da mutasyona uğrayan koronavirüs varyantlarının ülkemizde görülmesiyle birlikte Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Toplantı sonrasında uzun zamandır basın toplantısı gerçekleştirmek yerine yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

TOPLANTIDA KONUŞULACAK KONULAR

Toplantıda artan koronavirüs vakaları, aşılama çalışmaları, Türkiye'de hızlı yayılan mutasyonlar ve aşılama programının konuşulması bekleniyor.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 659 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 893 bin 496'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195, vefat sayısı 26 bin 998, ağır hasta sayısı 1310 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.