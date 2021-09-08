Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem salgının seyri, MU varyantı, yüz yüze eğitim ve aşı olmayanlar...

Türkiye'de koronavirüs salgını devam ediyor, son günlerde vaka ve vefat sayılarında yaşanan artış devam ederken Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın saat 18.00 sıralarında açıklama yapması bekleniyor.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Bilim Kurulu toplantısında artan vaka ve vefat sayılarının yanı sıra hızla yayılarak baskın varyantlara dönüşen Delta ve Delta Plus dışında ilk olarak Kolombiya'da ortaya çıkan ve Türkiye'de 2 kişide tespit edilen MU varyantına karşı alınması gereken tedbirler masaya yatırılacak.

Toplantıda yüz yüze eğitim kapsamında alınan tedbirler, aşı olmayanların ikna edilmesi için yapılması düşünülen çalışmalar ve bu kişiler hakkında alınması düşünülen ek tedbirler konuşulacak.

Ayrıca hastanelerdeki son durum ve kış ayları öncesi alınması düşünülen tedbirler toplantının önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

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