Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz'dan delta varyantı uyarısı: Çok daha dikkatli olmayız! Koronavirüs salgını kapsamında ilk olarak Hindistan'da görülen, bulaşıcılığı yüzde 60 oranında daha fazla olan ve antikordan kaçabildiği bilinen Delta varyantına karşı uyarılarda bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, Rusya'da bu varyanta bağlı yeni bir pik yaşandığını belirterek uyarılarda bulundu.

1 12 Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele, dünyanın dört bir yanında devam ederken virüsün de insanlık ve aşıyla savaşı sürüyor. Yeni mutasyonlarla hayatta kalma mücadelesi veren Kovid-19, Delta varyantı ile bulaşıcılığını yüzde 60 oranında artırdı, aşıdan ve antikordan kaçmayı başardı.