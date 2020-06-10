Koronavirüs Bilim Kurulu video konferansla toplanacak

Koronavirüs salgını ülkemizde devam ederken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha yoğun bir gündemle video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda son günlerde artan vaka sayıları ve normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININ SON DURUMU

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre,dün 37 bin 225 test yapıldı, 993 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken, 3 bin 218 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 415 bin 179, vaka sayısı 172 bin 114, vefat sayısı 4 bin 729 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 642, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 281, iyileşen hasta sayısı 144 bin 598 oldu.

BAKAN KOCA: VİRÜSÜN ZAYIFLADIĞINI GÖSTEREN VERİ YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, son 24 saatte iyileşen hasta sayısının üçte biri kadar yeni hasta olduğunu bildirdi.

Koca, "Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. Normal olan tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.